Ürdün Kralı II. Abdullah Çarşamba günü Türkiye'ye gelecek

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ürdün Haşimi Kralı II. Abdullah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak 6 Aralık Çarşamba günü Türkiye'ye gelecek.

Türkiye-Ürdün arasındaki diplomatik ilişkilerinin başlamasının 70'nci yılı kapsamındaki ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, askeri ve kültürel ilişkiler ile gelecek döneme ilişkin iş birliği imkanları değerlendirilecek.

Görüşmelerde, başta Filistin davası ve Kudüs'ün statüsü olmak üzere Suriye, Irak ve bölgedeki gelişmeler ele alınacak, bölge istikrarı bakımından müstesna bir mesuliyet üstlenmiş bulunan Türkiye ile Ürdün arasındaki iş birliğinin ve eşgüdümün daha da geliştirilmesi üzerinde durulacak.

Kaynak: AA