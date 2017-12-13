Ürdün Kralı 2. Abdullah: ABD'nin Kudüs kararı gerçekten çok tehlikeli

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Türkiye'nin ev sahipliğinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde düzenlenen ve Anadolu Ajansının ev sahibi fotoğraf sağlayıcı olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesindeki konuşmasında, Müslüman aleminin büyük zorluklarla ve Kudüs'le ilgili bir tehditle karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kudüs'ü Filistin Devletinin işgal altındaki başkenti olarak tanımaya davet ediyorum

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Abdullah, İsrail-Filistin meselesinde bölgenin tek bir seçeneğinin çözüm bulmak ve barışa kavuşmak olduğuna işaret ederek, bunu yaparken de iki devletli çözüme gitmek gerektiğini vurguladı.

"El ele çalışmamız gerekiyor"

Uluslararası kararların dikkate alınması gerektiğini aktaran Abdullah, "Filistin Devleti kurulurken de Filistin topraklarında kurulmalı, Kudüs de başkenti olmalıdır. Tarihten beri gelen ihtilafın halledilmesinde Kudüs boyutu elzemdir." dedi.

Abdullah, katılımcılara şöyle seslendi:

"ABD'nin almış olduğu kararın gerçekten çok tehlikeli olduğunu söyleyebiliriz. Bunun akabinde hem barışı hem istikrarı etkileyeceğinden eminiz. Özellikle Kudüs'le ilgili alınan bu kararlar, çok tehlikeli ve özellikle Filistin halkının hürriyetini etkiliyor. Filistin halkını hakkı olan, doğu Kudüs'ün başkenti olan bağımsız bir devlet kurma konusunda bir araya gelip, desteklememiz lazım. Kudus'ün Arap Müslüman ve Hristiyan kimliğini değiştirmeye çalışmanın, terörizmi, ekstremizmi destekleyeceğinden eminiz. Çünkü Kudüs her üç dinin bir araya geldigi bir şehirdir. Bunu desteklemeyi bir görev olarak algılıyoruz. Bu tarihi, kanuni durumu değiştirmeye çalışan herkese karşı duracağımızdan emin olabilirsiniz. Bu konuda Ürdün'e yardımcı olacağınızdan eminiz. El ele çalışmamız gerekiyor. Mukaddes toprakları korumak bizim görevimizdir."

"Farklılıklarımızı arkamızda bırakıp Kudüs'ü savunmalıyız"

Filistin halkının yanında olmak gerektiğinin altını çizen Abdullah, Ürdün'de düzenlenen Arap Zirvesi'nde durumun ne kadar tehlikeli olduğunun belirtildiğini aktararak, "İslam ve Arap dünyasına yönelik bu tehditler, gün geçtikçe artıyor. Bu nedenle bütün farklılıklarımızı arkamızda bırakıp bir arada olmalı ve Kudüs'ü savunmalıyız ki Kudüs halkı barış içinde ve sağlıkla yaşayabilsin." dedi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, konuşmasının sonunda, "kardeşim ve arkadaşım" diye hitap ettiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti.