Unutulmaya yüz tutmuş sepetler yeni ustalarla yaşatılacak

İŞKUR Ünye Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve İkizce Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle açılan ve eğitmen Hüseyin Öztürk tarafından verilen kursa 21 kursiyer devam ediyor.

Halk Eğitim Merkezinde haftanın 6 günü verilen kursa katılanların, toplam 128 saat sürecek eğitim sonunda hem meslek sahibi olması hem de aile ekonomilerine katkı sağlaması amaçlanıyor.

İŞKUR Ünye Hizmet Merkezi Müdürü Recep Özcan, İŞKUR'un, Türkiye genelinde unutulmaya yüz tutan mesleklerle ilgili yaptığı çalışma kapsamında, İkizce ilçesinde sepet örücülüğü kursu açtıklarını söyledi.

Amaçlarının unutulmaya yüz tutmuş bu mesleği gün yüzüne çıkartmak olduğunu dile getiren Özcan, bu amaçla yeni ustalar yetiştirmeye çalıştıklarını anlattı.

Özcan, Ordu yöresinde de yerel bir meslek olduğu için sepetle ilgili kurs açmayı uygun gördüklerini belirterek, bu doğrultuda İkizce Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile kurs başlattıklarını ifade etti.

Kursiyerlere, meslek öğrenmelerinin yanı sıra İŞKUR üzerinden günlük 30 lira ödeme yapıldığına işaret eden Özcan, "Kursiyerlerimize ayrıca hastanelerden yararlanabilmesi için Genel Sağlık Sigortası da yapıyoruz. Böylelikle kursiyerlerimize katkı sağlıyoruz." dedi.

"Hediyelik eşya olabilecek ürünler üretiliyor"

İkizce Halk Eğitim Merkezi Müdürü Murat Parlak, 21 kursiyerin hem maddi anlamda İŞKUR desteği gördüğünü hem de unutulmaya yüz tutmuş el sanatları kapsamında sepet örmeyi öğrendiklerini kaydederek, şunları söyledi:

"Kursiyerlerin ürettikleri ürünlerin çarşıda, pazarda satılabilmesine yönelik birtakım çalışmalarımız da var. Hediyelik eşya olabilecek ürünler üretiliyor. Meyve sebzeyi plastik kovaya koymaktansa bu tür organik ürünlerde saklamamız sağlık açısından da önemli. Kursiyerlerimiz ileride bunu satarak öğrendikleri sanatı geçim kaynağına dönüştürmeyi amaçlıyor."

Kursiyerlerin sepet yapımını aşama aşama öğrendiğine dikkati çeken Parlak, "Öncelikle bahçeden hangi ürünü almaları, hangi fındık ağacını ya da hangi ağacı kesmeleri gerektiğini, sonrasında bunlardan malzemeyi çıkarmayı öğrendiler. Ardından da sepetin etrafını kaplayacakları ince malzemenin nasıl çıkarılacağını ve nasıl sarılacağını öğreniyorlar. En sonunda ise sap kısmını ve öğreticimizin tabiri ile kıyılama yapmayı öğreniyorlar." diye konuştu.

Parlak, kursiyerlerin, haftada 6 gün olmak üzere toplam 128 saatlik eğitimin ardından sepet yapımını tamamen öğreneceklerini sözlerine ekledi. AA