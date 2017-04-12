  • 12 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Unutulmaya yüz tutan zanaatın temsilcisi olacaklar

Edirne'de Roman kadınlara yönelik başlatılan sepet örme kursunda 22 kadın unutulmaya yüz tutan zanaatın temsilcisi olacak.

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Unutulmaya yüz tutan zanaatın temsilcisi olacaklar

Edirne’de, "Güvenli Yarınlar" projesi kapsamında Roman kadınlara unutulmaya başlayan sepet örme kursu veriliyor.

Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği’nin, Edirne Valiliği desteği ile hazırladığı Avrupa Birliği ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mali Yardımlar Dairesinin "Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi" hibe programı kapsamında "Güvenli Yarınlar" projesi başlatıldı.

Proje kapsamında 21 Roman kadın Fevzipaşa İlkokulu’nda sepet örme kursuna başladı.

Dernek Başkanı Turan Şallı, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin amacının dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonunun sağlanması ve istihdam edilebilirliklerinin arttırılması olduğunu söyledi.

İş ve aş düşüncesi ile yola çıkarak projenin ismini "Güvenli yarınlar" olarak belirlediklerini belirten Şallı, "İşsiz insan mutsuzdur, huzursuzdur. Amacımız dezavantajlı vatandaşlarımızın projeye sahip çıkması işini ve aşını kendi yaratması. Umudumuz güvenli yarınlar yaratmaktır. Edirne’de bulunan Romanların iş gücü piyasasına katılımlarını kolaylaştırmak, sosyalleşme becerilerini arttırmak ve toplumsal bütünleşmelerine destek olmak istiyoruz." diye konuştu.

Kursun 22 gün süreceğini belirten Şallı, faaliyetler içerisinde mikro-kredi bilgilendirme toplantısı ve rol model etkinlikleri olacağını belirtti.

Proje Koordinatörü Fatih Karabulut ise kursiyerlerin azminden dolayı memnun olduklarını belirterek, "Amacımız gelenekselleşmiş ve unutulmaya yüz tutmuş bir zanaatını devam ettirmek. Tabii ki istihdam noktasında bir kaç kişiye yardımcı olabilirsek ne ala" dedi.

Sepetlerin söğüt ağacının ince dallarından ördüklerini anlatan Kurs eğitmeni Şerafettin Yaprak da orta boy bir sepeti yarım saatlik sürede tamamladıklarını ifade etti.

Etiketler: sepet örme, Edirne, güvenli yarınlar projesi
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