Ünlülerin sosyal medya hesaplarını ele geçiren çete üyeleri tutuklandı

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 5 Ekim'de İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve birçok ünlü ismin sosyal medya hesaplarını siber saldırılarla ele geçirdiği iddia edilen 46 şüpheliden 28'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü tutuklanırken 14'ü de adli kontrollü olarak serbest bırakıldı.
Diğer 18 şüphelinin işlemleri ise sürüyor.
Şebekenin, oyuncular Tamer Karadağlı, Gamze Özçelik, Erdal Özyağcılar ve Berk Okay'ın da aralarında bulunduğu 50 ünlü ismin sosyal medya hesaplarını ele geçirerek para karşılığı geri vermeyi teklif ettikleri öğrenildi.
Kaynak: AA