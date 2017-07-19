Ünlü sanatçı Harun Kolçak hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı Harın Kolçak 62 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. Sanatçı bir süredir prostat kanseri tedavisi görüyordu.

HARUN KOLÇAK KİMDİR?

1955 yılında İstanbul ‘da dünyaya gelen Harun Kolçak sinema sanatçısı Eşref Kolçak'ın oğludur. 70 ‘li yıllarda Saint Benoit 'de eğitimini sürdürdüğü sırada müzik çalışmalarına o yıllarda bas gitar çalarak başlamış, içindeki müzik tutkusu artınca sinema sanatçısı olan babası Eşref Kolçak ’la konuşarak eğitimini yarım bırakmış ve profesyonel müzik çalışmalarına start vermiştir. İlk çalışmalarına rock müziğin babası olarak tanınan Erkin Koray’la başlamıştır. 1977 'de Erkin Koray'ın çıkardığı Tutkusu albümünde bas gitar çalmıştır.

KARİYERİ

Silahlıpoda Ritm 68 orkestrasına 1978 yılında bas gitarist olarak katılan Kolçak, askerlik dönüşü caz müziğe yönelmiş, Aydın Esen, Neşet Ruacan, Nükhet Ruacan ve Erol Pekcan gibi ünlülerle çalışmış ve müzikal deneyimini artırmıştır. O dönem Harun Kolçak, Onno Tunç ‘tan orkestrasına katılması için teklif almıştır. 7 yıl boyunca Onno Tunç Orkestrası'nda bas gitaristlik, vokalistlik ve solistlik yapan Kolçak, Zerrin Özer ve Aşkın Nur Yengi ile birlikte yaptığı düetler ile Kuşadası “ Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması ” ve Antalya “ Akdeniz Akdeniz Müzik Yarışması ” adlı şarkı yarışmalarında ödüller kazanmıştır.

1991 ’de Onno Tunç ile ortak yaptığı “ Gir Kanıma ” albümü ile başarılı çıkış yakalayan Kolçak 'ın, albümlerinin çoğunda söz ve müziğin kendisine ait olması sanatçının kariyerinin güçlenmesine neden olmuştur. Kolçak, 2012 'de 'Yeniden Doğuyorum' adlı solo albüm piyasaya sunmuştur. Ekim 2013 itibariyle Harun Kolçak ve Rock Off isimli grup kurmuştu.

MÜZİK ALBÜMLERİ

Beni Affet (1991)

En Büyük Aşk (1993)

Yanımda Kal (1995)

Teslim Oldum (1998)

Yaşasın (2000)

Müzisyen (2006)

Yeniden Doğuyorum (2012)