Ünlü Şair Cemal Safi hayatını kaybetti

Edebiyat camiasının sevilen şairi Cemal Safi, KOAH hastalığı nedeniyle yoğun bakımda tutuluyordu. 80 yaşındaki şair, bir haftadan beri bulunduğu hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

17 Nisan 2018 salı günü saat 20.00 sularında hayata gözlerini yuman Safi'nin cenaze namazı, 20 Nisan 2018 tarihinde Cuma namazını müteakip Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Bilkent Doğramacızade Ali Paşa Camii'nde kılınacak.

(TRT Belgesel - Şiir ve Şair Cemal Safi)

Cemal Safi kimdir?

1938 yılı Samsun doğumlu olan Cemal Safi, Sakarya İlkokulu'nda başladığı öğrenimine Samsun Sanat Okulu'nda son verdi.

Evli ve üç çocuk babası olan Safi'nin ilk şiirlerini Orhan Gencebay besteledi.

Safi, 1990 yılında 'Rüyalarım Olmasa', 1991 yılında 'Vurgun' adlı bestelerin güftekarı olarak iki yıl art arda yılın şairi seçildi. 1990 yılında müzikli bir şiir kasedi çıkaran Şair, 1993 yılına kadar yazdığı şiirlerini 'Vurgun' adlı ilk kitabında yayımladı.

Cemal Safi'nin şiirleri Orhan Gencebay, Muazzez Abacı, Muazzez Ersoy, Zekai Tunca gibi sanatçılar tarafından şarkı olarak yorumlandı.

Şairin bu güne kadar 40 tanesi Orhan Gencebay tarafından olmak üzere, 150 civarında şiiri bestelendi.

Ünlü şair, Türk Dil Kurumu tarafından Türkçeyi en etkin ve güzel kullanan şair olarak ödüllendirildi.

Ayrıca Eminescu madalyası başta olmak üzere, defalarca Hürriyet'in Altın Kelebek, Milliyet'in Yılın En Sevilen Şarkıları birincilik ödülleri ile TRT'nin Yılın Şair'i gibi sayısız ödüle layık görüldü.

Kaynak: TRT Haber

