Ünlü oyuncu Selim Erdoğan'ın cezası belli oldu

Selimiye Mahallesi’ne yerleşen Selim Erdoğan’ın evde uyuşturucu yetiştirdiği ve ticaretini yaptığı ihbarı üzerine operasyon düzenlenmişti.

Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ünlü oyuncunun evinde yapmış oldukları aramada, evinin bir odasının uyuşturucu yetiştirmek, kurutmak ve muhafaza etmek üzere özel bir bölüm olarak dizayn edildiğini belirlemişti.

Jandarma ekipleri, evde kavanozlar içinde ve paketlenmiş halde 840 gram esrar ele geçirmiş ve ünlü oyuncuyu gözaltına alınmıştı.

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden dava sonuçlandı ve Erdoğan 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Selim Erdoğan hapiste yattığı günler ve iyi hal durumundan 6 yıl 7 ay 20 gün daha hapis yatacak.

Çok sayıda yapımda rol aldı

Bu güne dek çok sayıda dizi ve sinema filminde rol alan ünlü oyuncu Selim Erdoğan, Çiçek Taksi dizisinde canlandırdığı Abuzer Edalı rolü ile hafızalara kazınmıştı.

Ünlü oyuncu Erdoğan, Eşkıya, Hokkabaz, Duvara Karşı, Vizontele Tuuba, Muro gibi 14 sinema filminde de rol almıştı.

İHA/TRT Haber