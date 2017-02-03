Ünlü modacıya 3 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca modacı Barbaros Şansal hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca modacı Barbaros Şansal hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca modacı Barbaros Şansal hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı