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Buradasınız : » » Ünlü Fransız piyanist Blet’ten boykot çağrısı

Ünlü Fransız piyanist Blet’ten boykot çağrısı

Fransız piyanist Stephane Blet, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıma kararına karşı sert bir boykot organize edilmesi gerektiğini söyledi.

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Türkiye ve Filistin dostu ünlü Fransız piyanist ve besteci Stephane Blet, konser vermek için Sivas’a geldi. Konser öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Blet, Kudüs davası güden herkesi İsrail ve ABD ürünlerini boykot etmeye çağırdı.

Kudüs tasarısının ABD'nin tehditlerine rağmen BM'de kabul edilmesine ilişkin konuşan Blet, "Avrupa'da insanları uyandırmaya çalışıyorum. Fakat eskisi gibi kolay değil. Çünkü maalesef Fransa'da medya çok fazla Siyonist olduğu için kolay bir iş değil ama insanlar yavaş yavaş uyanıyor. Biz de savaşmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Stephane Blet, Filistinliler için 25 yıldır savaş verdiğini belirterek, "Filistin adlı bir eser besteledim. Filistinliler için sık sık konser veriyorum." dedi.

"En büyük Siyonist: Trump”

Blet, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına şaşırmadığını dile getirerek, "Trump'ın kim olduğunu biliyoruz, en büyük Siyonist o. Bunun için şaşırmıyorum." diye konuştu.

Benzer provokasyonların devam edeceğini belirten Blet, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onun için o insanlara 'yeter' demek lazım. Bence çok sert bir boykot organize etmemiz lazım. Hiçbirimizin İsrail ve Amerika'dan gelen tek bir şey almaması lazım. İnternette listeler var İsrail ve Amerika'dan gelen yemeklere, eşyalara karşı alış veriş yapmadan önce dikkatli olmamız lazım. O insanlara tek bir kuruş vermememiz lazım. Hepimizin savaşmaya devam etmesi lazım. Filistin için konserlerime devam edeceğim. Ama bunlar Avrupa'da daha zor. Filistinliler için protesto yapmak istiyoruz ama artık Fransa'da bu yasak. Maalesef ülkede çok fazla Siyonist olduğu için istemiyorlar."

“İblis’e karşı savaşıyoruz”

Blet, bugün Filistinlilere yapılana yarın herkesin muhatap olabileceğini ifade ederek, "İblise karşı savaşıyoruz gerçekten. İblis yalancı, onun için onunla konuşmamak sadece savaşmak lazım." dedi.

Ünlü piyanistin bugün Cumhuriyet Üniversitesi’nde vereceği konser, Filistinliler için düzenleniyor.

Blet, vereceği konserde Dede Efendi, eski Osmanlı müzikleri ve Şopen çalacak.

Kaynak: AA

Etiketler: Stephane Blet, Fransız piyanist, besteci
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