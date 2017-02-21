Ünlü çantaların taklitleri ele geçirildi

İstanbul Fatih’te bir çanta imalathanesine yapılan baskında, ünlü markaların taklidi yaklaşık 5 bin çanta ve cüzdan ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Laleli'deki 3 katlı bir imalathanede ünlü çanta markalarının taklitlerinin üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Söz konusu imalathaneye baskın yapan polis ekipleri, yapılan denetimde ünlü markaların taklidi yaklaşık 5 bin çanta ve cüzdan ele geçirdi.

Bazıları paketlenmiş ve piyasaya sürülmek üzere hazır şekilde bekletilen taklit ürünlere el konuldu.

Taklit ürünlerle ilgili bir kişi hakkında işlem yapıldı. AA