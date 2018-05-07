Üniversitelilere af düzenlemesi 680 bin kişiyi ilgilendiriyor

YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Mehmet İsmail Safa Kapıcıoğlu, çeşitli sebeplerle üniversitelerden ilişiği kesilen, her düzeyde eğitim alan öğrencilere af imkanı getiren düzenlemenin, yaklaşık 680 bin kişiyi ilgilendirdiğini söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, "Vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramları öncesi ikramiye ödenmesi, imar barışı, yaşlılık aylığının 500 liraya çıkarılması, genç girişimcilere Bağ-Kur desteği, üniversitelerden kaydı silinenlere af" gibi düzenlemeleri de içeren kanun tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

YÖK Başkanvekili Kapıcıoğlu'nun, öğrenci affıyla ilgili vermiş olduğu bilgilere göre, terör hariç çeşitli sebeplerle üniversitelerden ilişiği kesilen her düzeyde eğitim alan öğrencilere af imkanı getirildi.

2014 yılında yapılan aftan 13 bin 365 kişi yararlanmış ve bunlardan 2 bin 224'i mezun olmuştu.

Afla dönenlerin yüzde 42'si mezun oldu

1981’den bu yana değişik zamanlarda 13 defa öğrenci affı yapıldı. Bu aflardan yararlananların toplam sayısı 354 bin 992'yi buldu. Aftan yararlanarak okuluna geri dönen öğrencilerin yüzde 42'si mezun oldu. Bu da 149 öğrenciye tekabul ediyor.

"680 bini buluyor"

"Genel hatlarıyla söylersek şu an ön lisan, lisans ve lisans üstü normal eğitimde olup da üniversiteyle ilişkisi kesilen öğrenci sayısı yaklaşık 500 bin civarında. Açık öğretim ve uzaktan öğretim sayılarını da eklediğimizde bu 680 bini buluyor."

"Lisansüstü eğitimi de kapsıyor"

YÖK Başkanvekili Kapıcıoğlu, düzenlemenin her düzeydeki lisansüstü eğitimi de kapsadığını; tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık gibi çeşitli sebeplerle ayrılan öğrenciler ile lisansüstü öğrencileri de kapsadığını belirtti.

Kapıcıoğlu, düzenlemede, geriye dönük bir sınır olmadığını, başlangıç tarihi öngörülmediğini kaydetti.

Kaynak: AA