Üniversiteli genç kız, bindiği minibüsten güpegündüz kaçırıldı

Mersin'de üniversite öğrencisi Zelal Topçul bindiği minibüsten amcasının çocuklarının da arasında bulunduğu kişiler tarafından kaçırıldı.

Şehir eşkıyalarının zorbalığı, aracın kamerası tarafından kaydedildi. Mersin'deki olayda kızlarından haber alamayan aile, kaçıranlardan şikayetçi oldu.

20 yaşındaki Zelal Topçul hafta sonu tatilinde merkez Akdeniz ilçesi Homurlu Mahallesi'nde yaşayan amcasının evine geldi.

Topçul, daha sonra il merkezine gitmek için bindiği minibüsten 6 kişi tarafından zorla indirilip götürüldü. Genç kızın direnmesi, feryat etmesi işe yaramadı. Şehir eşkıyaları, bindiği minibüsü durdurup onu zorla kaçırdı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan baba Yusuf Topçul, olayı öğrenince Mersin'e gelerek, olayın gerçekleştiği yerin yakınındaki Kazanlı Polis Merkezi Amirliğine gidip, kızının kaçırıldığı ihbarında bulundu.

Baba Topçul, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızı Zelal'in 2'si amcasının çocuğu 6 kişi tarafından kaçırıldığını iddia etti.

Olayın dün 14.30 sıralarında gerçekleştiğini belirten Baba Topçul, şöyle konuştu:

"Kızım üniversitede hemşirelik bölümü okuyor. Hafta sonu tatilinde amcasının evine geliyor. Pazar günü izinleri bitiyor minibüse binip aynı yere gidecekler. Bundan bir gün önce plan yapmışlar bu şahıslar, toplam 6 kişi. İki arabayla geliyorlar, bir kişi de şüphe çekmemek için servise biniyor. Köyün hemen çıkışında o adam iniyor. Şoförün önünü kesiyorlar 5-6 kişi bir anda arabanın içerisine giriyorlar. Kızı zorla kolundan tutarak sürükleyerek kaçırıyorlar."

Topçul, kızının neden kaçırılmış olabileceğinin sorulması üzerine yeğenlerinden birinin evlenmek için kızını istediğini ancak buna izin vermediği için kaçırılmış olabileceğini söyledi.

Baba Topçul, kızının sağlık durumu hakkında bilgileri olmadığını, polis ekiplerinin zanlıları aradığını sözlerine ekledi.