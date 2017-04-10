Üniversite yolunda trafik kazası

Adana'da midibüsle çarpışan otomobildeki 3 üniversite öğrencisi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çukurova Üniversitesinde eğitim gören öğrenciler Elif Farsak (21), Cansu Şen (20) ve ismi henüz belirlenemeyen bir kız arkadaşları sınava girmek için 01 CSR 23 plakalı otomobille yola çıktı.

Farsak yönetimindeki otomobil, üniversite yerleşkesindeki Fevzi Çakmak Öğrenci Yurdu yakınında sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 01 J 0294 plakalı midibüsle çarpıştı.

Kazada otomobildeki üç öğrenci yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayı haber alarak olay yerine gelen bir yaralı yakını kadın göz yaşını tutamadı. Tedavi altına alınan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.