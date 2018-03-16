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Buradasınız : » » Üniversite hastanelerine 7 bin yeni hemşire

Üniversite hastanelerine 7 bin yeni hemşire

Üniversite hastanelerinin mevcut borçları yapılandırılırken, daha iyi sağlık hizmeti için 7 bin hemşire kadrosu tahsis edildi.

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Üniversite hastanelerine 7 bin yeni hemşire

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversite hastanelerinin mevcut borçlarının yapılandırıldığını ve daha iyi sağlık hizmeti için 7 bin hemşire kadrosu tahsis edildiğini bildirdi.

Prof. Dr. Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımızın uygulamalı eğitimlerinin en üst düzeyde verildiği ve dünyaya örnek sağlık hizmet sunumunun gerçekleştirildiği üniversite hastanelerimizin mevcut borçlarının yapılandırılarak karşılanması ve daha sıhhatli sağlık hizmet sunumunun tesisi maksadıyla 7 bin hemşire ve sağlık çalışanı kadrosu ihdas ederek üniversite hastanelerimizi güçlendirdikleri için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği ve himayeleriyle Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ve başta Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal olmak üzere hükümetimizin değerli erkanına gösterdikleri yakın ilgi ve iradelerinden dolayı üniversitelerimiz adına teşekkür ederiz."

Kaynak: AA 

Etiketler: YÖK, hemşire, hastane, Acil
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