  • 29 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Ünal: Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye karşı yürütülen her operasyonun parçası durumunda

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Ünal, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'ye karşı yürütülen her operasyonun parçası olduğunu söyledi.

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Ünal: Kılıçdaroğlu, Türkiyeye karşı yürütülen her operasyonun parçası durumunda

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal TRT Haber canlı yayınında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Kılıçdaroğlu'nun ABD'de başlayan Türkiye karşıtı operasyonun Türkiye ayağı olduğunu söyleyen Ünal şunları aktardı:

"Eş zamanlı olarak ABD'deki bazı çevreler operasyonu başlattığı anda, içerideki operasyonun siyasi ayağı olan Kemal Kılıçdaroğlu da operasyonu başlatıyor. Türkiye'ye karşı yürütülen her operasyonun parçası durumunda. Şu ana kadar bunların söylem birliği vardı, bunlar artık eylem birliğine geçtiler."

Anamuhalefeti işbirlikçilikle suçlayan Ünal, "Antiemperyalist olduğunu iddia edip ama emperyalistlerle içeride işbirliği yapan, yurt dışında tezgahlanmış operasyonların içeride uygulamasını ve kendisinin eline verilmiş belgeleri, belge diye sallayanların hiç biri. Kendilerini Atatürk ile falan özdeşleştirmesinler." dedi. 

Mahir Ünal, Kılıçdaroğlu'nun seçim kazanma derdinin olmadığını, siyasetin içinde bozucu bir unsur olduğunu belirtti.

AK Parti Sözcüsü Ünal FETÖ'nün kasası tabir edilen bir örgüt üyesinin Sudan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmesine değindi.

Yurt dışındaki FETÖ'cüleri zor günler beklediğinin altını çizen Ünal, "Türkiye'nin 15 Temmuz'la ilgili, FETÖ ile ilgili haklılığı ortaya çıktıkça bu paketlerin sayısı artacak. Yurt dışında rahat rahat gezip, kameralara poz veren FETÖ'cüleri de çok kötü günler bekliyor." ifadelerini kullandı. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: mahir ünal, Kılıçdaroğlu, ak parti sözcüsü
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