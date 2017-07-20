  • 20 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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Un paketinde uyuşturucu satışı

İstanbul'da, uyuşturucu maddeleri un paketine gizleyerek sattığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

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Un paketinde uyuşturucu satışı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.F.K. ve Irak uyruklu R.M.A'nın, marketlerden aldıkları un paketleri içerisine yerleştirdikleri uyuşturucu maddeleri piyasaya sürdüğünü belirledi.

Söz konusu soruşturma kapsamında, Bahçelievler ve Fatih'te eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, M.F.K'yi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 3 kilo 487 gram Hint keneviri, 2 kilo 580 gram eroin, 2 kilo 185 gram kokain, 5 kilogram esrar, 3 kilo 340 gram metamfetamin, 10 kilo 290 gram uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde, 3 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 42 mermi, 3 hassas terazi, 1 pras makinesi ve 1 tel süzgeç ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Iraklı R.M.A'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor. AA

Etiketler: un, uyuşturucu
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