Ümraniye'de yüzlerce vatandaş sahur sofrasında buluştu

Ümraniye Belediyesi'nin düzenlediği etkinlik için Alemdağ Caddesi mahyalarla süslendi.

Ümraniye Belediye Başkanı Can, "Görüyorsunuz değil mi, bu insanlar severse gelir. Her birinin evinde bu sofradan daha güzeli vardır ama insanlar burayı tercih ediyorlarsa bu birliği tercih ediyorlarsa bu resmi çizmeye geliyorlarsa buna şükretmek lazım, buna teşekkür etmek lazım." dedi.

Vatandaşlar da etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yüzlerce vatandaşın ağırlandığı sahura, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ve AK Parti İstanbul milletvekili adayları da katıldı.

Kaynak: AA