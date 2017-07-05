  • 05 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Ümraniye'de korkutan yangın

Tek katlı bir gecekondunun kullanılamaz hale geldiği yangında, yanındaki iki katlı binanın çatısında hasar oluştu.

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Ümraniyede korkutan yangın

Ümraniye'de çıkan yangında tek katlı bir gecekondu kullanılamaz hale geldi, bitişiğindeki iki katlı binanın çatısında hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Aşağı Dudullu Mahallesi Hürrem Sokağı'nda tek katlı bir gecekondu ile yanındaki iki katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlileri ve çevre ilçelerden gelen destek ekipler kısa sürede müdahalede bulunarak alevlerin bitişikteki binalara sıçramasını engelledi.

Suriyeli sığınmacı ailenin yaşadığı gecekondu tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın, diğer binanın çatısında da hasara yol açtı.
 

Etiketler: ümraniye, yangın, İstanbul
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