Ümraniye'de araç muayene istasyonuna silahlı saldırı

İstanbuş Ümraniye Dudullu'da bir araç muayene istasyonuna uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.
Olayda 2 kişi yaralanırken, saldırganlar bir otomobille olay yerinden kaçtı.
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaynak: İHA
Ümraniye Dudullu’da bir araç muayene istasyonuna uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Olayda 2 kişi yaralandı.
İstanbuş Ümraniye Dudullu'da bir araç muayene istasyonuna uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.
Olayda 2 kişi yaralanırken, saldırganlar bir otomobille olay yerinden kaçtı.
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaynak: İHA