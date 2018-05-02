Ümraniye'de araç muayene istasyonuna silahlı saldırı

İstanbuş Ümraniye Dudullu'da bir araç muayene istasyonuna uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Olayda 2 kişi yaralanırken, saldırganlar bir otomobille olay yerinden kaçtı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA