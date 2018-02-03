  • 03 ŞUBAT 2018, CUMARTESI

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Buradasınız : » » Ümraniye'de ahşap malzeme deposunda yangın

Ümraniye'de ahşap malzeme deposunda yangın

İstanbul Ümraniye’de henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı önce bir minibüste çıkan yangın ahşap malzeme deposuna sıçradı. Depodaki ahşap malzemeler yanarak kullanılamaz hale geldi.

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Ümraniyede ahşap malzeme deposunda yangın

Olay, 03.00 saatlerinde, Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesi Sanatkarlar Caddesinde Meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı depo önünde bulunan minibüste çıkan yangın daha sonra depoya sıçradı. Yangın kısa sürede depoyu sararken çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Ümraniye ve Dudullu’ya bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan depoya köpükle müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Soğutma çalışması yapılan depoda ahşap malzemeler yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ve ya yaralanan olmadı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

İHA

Etiketler: yangın, ümraniye, İstanbul
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