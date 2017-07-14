Ümraniye'de 11 katlı binada korkutan yangın

İstanbul Ümraniye'de 11 katlı bir binanın altıncı katında çıkan yangın sonucu büyük çapta hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Esenşehir Mahallesi Kanuni Sokak'ta bir site içindeki 11 katlı binanın 6. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle bina boşaltılırken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Daha sonra gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Bazı itfaiye araçları, site bahçesindeki yeşil alanların yumuşak zeminine takıldı. Bunun üzerine, çevre ilçelerden takviye ekipler olay yerine gönderildi. İtfaiye araçları, iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, altıncı ve yedinci katlardaki dairelerde büyük çapta hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.