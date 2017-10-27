Ulus'ta Melike Hatun Camisi törenle açıldı

Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 4 yıl önce yapımına başlanan, Ulus'taki Melike Hatun Camisi törenle açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazını Melike Hatun Camisi'nde kıldı.

"Abidevi camilerle, şehrimizi kadim kimliğine yeniden kavuşturuyoruz"

Erdoğan açılışta yaptığı konuşmada, “İnsanları kılık kıyafetine bakarak şehir merkezine sokmayanlar, yeni inşaa ettikleri semtleri de camisiz, ezansız ruhsuz bir şekilde tasarlamışlardır.” dedi.

Başkente yakışmayan yeraltı camilerinin uzun yıllar Ankara'nın kaderi olduğunu söyleyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“1959 senesinde tamamlanan Maltepe camii rahmetli Menderes'in, 20 yıllık bir çabanın sonucu 1987'de açılan Kocatepe camii de rahmetli Özal'ın bir eseri olmuştur. Oysa nüfusunun 30-40 binleri bulduğu eski Ankara her köşe başında bir caminin ve mescidin olduğu ruhaniyetli bir şehirdi. Biz bu tür eserlerle Cumhuriyetin Ankarası’nı Selçuklu'nun Osmanlı'nın Ankarası ile buluşturuyoruz. İşte Melike hatun, işte Millet camii yapılmakta olan inşallah Ankara yolundaki camii. Şehrimizin farklı yerlerine kazandırdığımız abidevi camilerle şehrimizi kadim kimliğine yeniden kavuşturuyoruz.”