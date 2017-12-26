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Uluslararası uyuşturucu kaçakçılarına ağır darbe

Zonguldak'ta bir TIR'da yapılan aramada uyuşturucu yapımında kullanılan 2 bin litre asitanhidrit ele geçirildi.

26 Aralık 2017 Salı 16:54



