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Uluslararası uyuşturucu kaçakçılarına ağır darbe

Zonguldak'ta bir TIR'da yapılan aramada uyuşturucu yapımında kullanılan 2 bin litre asitanhidrit ele geçirildi.

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Uluslararası uyuşturucu kaçakçılarına ağır darbe

Edirne Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışma sonucu yurt dışından uyuşturucu madde getirileceğini tespit etti.

Polis ekipleri, Zonguldak limanına gelen Ro-Ro gemisinden inen sürücülüğünü M.K'nın yaptığı TIR'a operasyon düzenlendi.

TIR'da yapılan aramada, 2 bin litre uyuşturucu madde yapımında kullanılan asitanhidrit ele geçirildi.

Sürücünün ifadesinden yola çıkan polis ekipleri, İstanbul'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonlarda M.Ç., M.Ç., E.A., İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin alınması için Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: zonguldak, uyuşturucu, operasyon
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