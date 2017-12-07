Uluslararası Medya Eğitim Programı devam ediyor

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) tarafından uluslararası medya çalışanlarına verilen eğitimler yoğun bir şekilde devam ediyor.

TRT yayıncılık tecrübesini dünyayla paylaşıyor

5. Uluslararası Medya Eğitim Programı(UMEP) sektörü ilgilendiren birbirinden önemli konulara değiniyor. TRT’nin üst düzey yönetici ve uzman personelinin yanında özel sektörden tecrübeli isimlerin yaptıkları sunumlara, 70 ülkeden gelen 162 medya çalışanı yoğun ilgi gösterdi.

Etkinliğin üçüncü gününde dijital medyada kriz yönetimi, haber formatları, dijital çağda radyo yayıncılığı riskli bölgelerde habercilik ve dijital medyada estetik konuları işlendi.

“Dinleyiciye doğru şekilde ulaşan sözün değeri bitmeyecektir”

“Dijital Çağda Radyo Yayıncılığı” başlıklı sunumuyla TRT Radyo Dairesi Başkanı Ahmet Akçakaya, radyo yayıncılığında en önemli unsurun içerik olduğuna değindi.

Ses ve sözün değerini yitirmeden üretilen içeriklerle radyo yayıncılığının uzun yıllar devam edeceğini ifade eden Akçakaya, dijital yayıncılığın ivme kazanmasıyla rekabetin de arttığını, dinleyiciye doğru şekilde ulaşıldığı taktirde sözün değerinin bitmeyeceğini belirtti.

“Bugün habercilikte yaşanan en büyük sorun doğru bilgiyi teyit etmek”

“Haber Formatları” sunumunda TRT Haber Kanal Koordinatörü Mehmet Yeşilkaya, bugün habercilikte yaşanan en büyük sorunun doğru bilgiyi teyit etmek olduğunu vurguladı.

Yeni nesil gazetecilikle geleneksel gazeteciliğin teyit yöntemlerinde zaman zaman çatışmalar olsa da zamanla bunun azalacağını belirten Yeşilkaya, Haberin güvenilirliğini sağlamak için geleneksel ve dijital medyanın çatışma değil iş birliği halinde olması gerektiğini söyledi.

“Savaş muhabirliğinin en zor yanı çocukların cansız bedenlerini görmek”

Cerablus’ta savaş bölgesine ilk giden ve uzun süre orada canlı yayın ve röportajlara imza atan TRT Muhabiri Elif Akkuş’un “Riskli Bölgelerde Habercilik” sunumunda, sıcak bölge haberciliğinin zorluklarına değindi.

Mesleki açıdan savaş bölgelerinde görev yapmanın çok değerli olduğunu belirten Akkuş, dengelerin ani olarak değiştiği savaş bölgelerinde çalışmanın en zorlayıcı tarafının çocukların cansız bedenlerini görmek olduğunu vurguladı.

“Sosyal medya krizleri doğru yönetilerek atlatılabilir”

Sosyal Medya uzmanı Ali Sağlam “Dijital Medyada Kriz Yönetimi” başlıklı sunumunda sosyal medyada yaşanan krizlerin "Sonucu bekleyelim, görelim" anlayışıyla değil, doğru yönetilerek atlatılabileceğini belirtti.

Dijital çalışmalarda sürdürülebilir bir kültür oluşturulmasının önemine değinen Sağlam, bu sayede hazırlanacak kriz eylem planının, zamanında doğru şekilde uygulandığı taktirde krizin atlatılacağını ifade etti.

4 Aralık'ta başlayan program, 12 Aralık’ta sona erecek.