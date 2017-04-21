Uluslararası Mardin Uçurtma Festivali başladı

Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ve Mardin Müzesince kentte ilk defa düzenlenen "Uluslararası Mardin Uçurtma Festivali" kapsamında çok sayıda kişinin katıldığı kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Tarihi Birinci Cadde'deki kortej yürüyüşünde, Mardin ile özdeşleşmiş "Şahmeran", tahta bacaklar, palyaçolar, tarihi kostümleri ile öğrenciler ve arbaneciler renkli görüntüler oluşturdu.

Uçurtmalar "Kartal yuvası"ndan gökyüzüne bırakıldı

Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen profesyoneller, uçurtmalarını, yıllar sonra festivali için açılan ve halk arasında "Kartal yuvası" olarak bilinen Mardin Kalesi'nden gökyüzüne bıraktı.

Mardin Müze Müdürü Nihat Erdoğan, kentte ilk defa uluslararası uçurtma festivali düzenlendiğini söyledi.

Mardin Müze Müdürü Erdoğan: Mardin Kalesi'ne de uçurtmalar yakıştı

Çalışmaları yaklaşık bir ay süren kortej yürüyüşüne binlerce kişinin katıldığını belirten Erdoğan, festival için 5 bin civarında uçurtma yapıldığını, bunların tarihi evlerin damlarında her yaştan insan tarafından uçurulduğunu bildirdi.

Mardin Kalesi'nin, özel olarak uçurtma festivali için açıldığını kaydeden Erdoğan, "Profesyonel uçurtmacılar kalede uçurtmalarını uçuruyorlar. Mardin Kalesi'ne de uçurtmalar yakıştı. En güzel rüzgar alan yer Mardin Kalesi. Mardinliler inşallah uçurtmalarını orada uçururlar. " dedi.

Festival, merkez Artuklu, Midyat ve Savur ilçelerinde devam edecek. AA