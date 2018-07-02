Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı nefes kesti

Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı Azerbaycan, KKTC ve Suudi Arabistan'ın hava kuvvetleri unsurlarının katıldığı Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı 2018-1, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı Atış Sahası'nda gerçekleştirildi.

Tatbikata Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 2 taaruz helikopteri, 1 genel maksat helikopteri ve 1 tim, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 JTAC ve 1 MADESTİM timi, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan 1 S-70 ve 6 personel, Azerbaycan'dan 1 CSAR timi, KKTC'den 1 Cougar, 1 CSAR timi, Suudi Arabistan ise 2 Cougar, 1 CSAR timi ve 1 JTAC timiyle katıldı.

Jet uçakları, helikopterler ve kurtarma timlerinin katıldığı tatbikatta, müşterek hava yer entegrasyonu görevlerini içeren senaryolar icra edildi.

Gerçek mühimmatın kullanıldığı ve izleyenlerin nefesini kesen tatbikatta, yakın hava desteği, zamana duyarlı hedefleme, düşman bölgeden personel kurtarma, yer destekli hava tecridi, konvoy koruma, personel kurtarma ile yüksek irtifa atlayış, alçak irtifa paraşüt açma, sızma ve geri sızma görevi yerine getirildi.

Gerçeğini aratmaya tatbikat

Senaryo gereği F-16'lar, Özel Kuvvetler ve Muharebe Arama Kurtarma Filosu tarafından işaretlenen hedefleri vurdu.

Daha sonra 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan 3 helikopter, yaralı askeri kurtarmak için alana geldi. Hava unsurlarının alana kontrollü inmesinin ardından personel, çevre güvenlik önlemlerini alarak yaralı askeri helikoptere taşıdı.

Helikopterlerin havalanması sırasında, düşman kuvvetlerinin piyade askerlerince ateş açılması sonucu helikopterler top atışıyla karşılık verdi. Kurtarma sahnelerini, atış sahasındaki gözlem istasyonundan ilgililer dikkatle izledi.

Tatbikatta personel, görevini başarıyla tamamladı. Senaryo gereği 2 asker, düşman tehlikesinden kurtarılırken, 5 hedef de imha edildi.

Tatbikatı, Konya 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel ve diğer ülkelerin askeri erkanı izledi.

2008'den bu yana 14 milli ve 4 uluslarası tatbikatın icra edildiği Anadolu Ankası Tatbikatı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın koordinatörlüğünde 4 Temmuz'a kadar sürecek.

Türkiye tatbikata 2 Atak taarruz helikopteri, 4 F-16 savaş uçağı, bir CN-235 kargo uçağı, 2 UH-1H helikopteri, 2 AS-532 tipi helikopteriyle katıldı.

Kaynak: AA, DHA