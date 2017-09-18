'Ulusal güvenliği tehdit girişimleri karşılığını görecektir'

Başbakan Yıldırım, "Gerek Suriye'de gerek Irak’ta birtakım hayaller peşinde olanlar, burada yapay devlet olmaya çalışanlar şunu iyi bilsinler; ulusal güvenliğimizi tehdit edecek, içeride ve dışarıda her türlü girişim gerekli karşılığı anında görecektir. Bunu herkesin kafasına koyması lazım. Hiç kimse güney sınırlarımızda, Irak'ta, Suriye'de oldu bittilerle iş çevirmeye kalkmasın. Türkiye bu konuda kararlıdır, gerekli uyarılar yapılmıştır. Eğer bunun karşılığı görülmezse gerekli tedbirleri almaktan zerre kadar çekinmeyeceğiz." dedi.

Yıldırım, bir otelde düzenlenen kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşları ile buluşmasında konuşma yaptı. Şanlıurfa'nın her biri birbirinden mümtaz isimleriyle beraber olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Yıldırım, "Peygamberler Şehri" olan Şanlıurfa'nın, camileri, türbeleri, medreseleri ve kiliseleriyle, inançların yaşandığı bir yer olduğunu anlattı.

Şehrin düşman işgaline karşı destansı mücadelesiyle de bilindiğini anlatan Yıldırım, Şanlıurfalıların geçmişteki bağımsızlık iradesini 15 Temmuz darbe girişiminde yine ortaya koyduğunu aktardı.

Yıldırım, o gece bütün halkın meydanlara inip, bayrağına, ezanına, selasına, milli iradeye, kardeşliğe ve şehitlere sahip çıktığını anımsatarak, "O gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, hükümetimizin kararlı duruşu, milletin cesareti ve feraseti ile büyük bir felaket önlendi. Şanlıurfa, FETÖ diye adlandırılan küresel terör örgütünün ve onun Pensilvanya'da yaşayan elebaşına dünyayı dar etti." diye konuştu.

Şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere şifa dileyen Yıldırım, bu ülke için hayatını seve seve veren şehitlerin başlarının tacı olduğunu dile getirdi.

Başbakan Yıldırım, 16 Nisan'daki halk oylamasından "Evet" çıktığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halk oylamasına Türkiye büyük bir destek verdi ama Şanlıurfa'nın verdiği destek daha anlamlı. Siz Türkiye'nin geleceğine yüzde 70 'Evet' diyerek destek verdiniz. Bunun için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu bölgenin bir türküsü, 'Benim bu derdime bulunmaz derman' diyor. Şanlıurfalılar, milletin derdine derman oldunuz. Kendini milletten güçlü görmeye çalışan hainlere gerekli dersi verdiniz. Şimdi yeni bir döneme girdik. Daha güçlüyüz, geleceğe daha umutla bakıyoruz. 80 milyonu kucaklayan bir anlayışla, etnik farklılıklarımızı zenginliğimiz olarak kabul ederek yolumuza devam edeceğiz. Laz, Arap, Çerkez, Türk, Arnavut, Kürt, Zaza diye bakmayacağız. Hepimiz bu gök kubbede, ay yıldızlı bayrağın gölgesinde 80 milyon birlikte yaşayacağız, sevinç ve üzüntüde beraber olacağız. Hedef muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak, Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde dünyada parmakla gösterilen ülkeler arasına girmek. Bununla da yetinmeyeceğiz 2053, 2071 vizyonumuzu da gerçekleştirmek için adımlarımızı atacağız."

"Muhalefet cephesinde aynı hassasiyet yok"

Yıldırım, Şanlıurfa'nın dün olduğu gibi bugün de ve gelecekte de Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine taşıyacak hedefler açısından en önemli il olmaya devam edeceğini dile getirdi.

"Biz 80 milyonun birliği diyoruz, devletimizin dirliği diyoruz, ülkemizin bekası diyoruz. Ama ne yazık ki bakıyoruz muhalefet cephesinde aynı hassasiyet yok." diyen Yıldırım, Türkiye'nin, 2017'nin ilk yarısında yüzde 5 büyüme sağladığını, bundan herkesin gurur duyması gerektiğini vurguladı.

Çin'den, Hindistan'dan sonra dünyada en büyük büyümeyi sağlayan ülkenin Türkiye olduğuna işaret eden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bu bölgede, Avrupa'da, Ortadoğu'da, Kafkaslar'da böyle bir büyüme yok ama bu ülkenin ana muhalefet partisi diyor ki 'Türkiye ekonomisinin büyüme rakamları inandırıcı değil.' Yani ne diyelim? Allah ıslah etsin. Yapacak bir şey yok.

Bugün Avrupa Birliği ülkelerinin yayın organları bile, dünyadaki bütün bu konudaki yetkin kuruluşlar bile tüm küresel baskılara rağmen, bölgedeki iç karışıklıklara rağmen, savaşlara rağmen Türkiye'nin elde ettiği bu başarıyı bir destansı hikaye gibi anlatıyorlar. Niye Avrupa Birliği'nden örnek veriyorum? Çünkü, Avrupa Birliği'ne Sayın Kılıçdaroğlu beyanat veriyor. Oradaki gazetelere diyor ki 'Türkiye güvenli değil, Türkiye'de can güvenliği yok, aman Türkiye'ye gitmeyin.' Sen ne dersen de be kardeşim, dün Avrupa Basketbol Şampiyonası oldu İstanbul'da, 20 bin tane Slovenya'dan, Sırbistan'dan seyirci geldi, İstanbul'da buluştu ve şampiyonayı orada gerçekleştirdiler.

Ülkemizi kötülemekle, yabancılara şikayet etmekle ülkeye hizmet olmaz, vatanseverlik olmaz. Ana muhalefet demek, iktidar alternatifi demektir. Bırak karalamayı, ne yapacaksan, ne vaat edeceksen onları söyle. Şunları, şunları iyi yapmıyorsunuz de. Ben şunu şunu daha böyle yaparım, Şanlıurfa'nın sulama problemini şöyle, elektrik problemini şöyle çözerim de. Boş işlerle uğraşmaya lüzum yok. Bir koluna bölücüleri, bir koluna FETÖ'cüleri alarak sokakları arşınlamakla bu ülkeye hiçbir faydan olmaz."

"Yürüyünce milletle beraber yürüyeceksin. Yürü, millet seninle birlikte yürür." değerlendirmesini yapan Yıldırım, 15 Temmuz gecesinin bunun en açık örneği olduğunu vurguladı.

Yıldırım'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ülkemiz için, bayrağımız için, ezanımız için yürüyelim." dediğini hatırlatarak, "Yürüdük mü? Alçaklara dersini verdik mi?" sözlerini kullanması salondan alkış aldı.

"Gençlik Urfa'da, gelecek Urfa'da"

Başbakan Yıldırım, ders yılı başlangıcı olarak Şanlıurfa'yı seçmelerinin sebebini açıklarken, "Çünkü Urfa, yaş ortalaması en genç olan ilimiz, 19. Türkiye'de ne kadar, 31. Urfa, gelecek demek, gençlik Urfa'da, gelecek Urfa'da." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'yı seçmelerinin bir başka sebebini aktaran Yıldırım, Necmettin Yılmaz öğretmenin, Urfa'dan Gümüşhane'ye giderken Erzincan-Pülümür yolunda alçak PKK teröristleri tarafından şehit edildiğini anımsatarak, "Dedik ki Urfa'ya gidelim. Onun adının yaşadığı bu mübarek şehirde bu açılışı yapalım. Necmettin Yılmaz, ruhun rahat olsun, o teröristlerden senin hesabın soruldu. Onların topu yok edildi, etkisiz hale getirildi." dedi.

"Mücadele, ülkenin bekaa mücadelesidir"

Yıldırım, "Çok açık söylüyorum. Sivil vatandaşlarımıza, genç, yaşlı, kadın, erkek demeden silah doğrultan, güvenlik güçlerimize silah doğrultan her bir terör örgütü elemanını etkisiz hale getirinceye kadar bu mücadele devam edecek. Mücadele, ülkenin beka mücadelesidir, birliğini, kardeşliğini bozmaya çalışanlara karşı verilen büyük bir mücadeledir bu mücadelede. Urfa hep bizimle beraber oldu, bölücülüğe asla geçit vermedi. Allah sizden razı olsun." şeklinde konuştu.

Ceylanpınar sınır kapısının Şanlıurfa içinde yer aldığına dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

"Burada neler oluyor, neler bitiyor, sınırın öbür tarafında sizler yakından takip ediyorsunuz. Bugün dünyanın birçok ülkesinin sırt çevirdiği bir insanlık ayıbı orada yaşanıyor. Mağdur, mazlum insanların tek sığınağı, tek barınağı Türkiye. Çünkü bizim inancımız bunu gerektiriyor. Gerek Suriye'de gerek Irak'ta birtakım hayaller peşinde olanlar, burada yapay devlet kurmaya çalışanlar şunu iyi bilsinler, ulusal güvenliğimizi tehdit edecek, içeride ve dışarıda her türlü girişim, gerekli karşılığı anında görecektir. Bunu herkesin kafasına koyması lazım. Hiç kimse güney sınırlarımızda, Irak'ta, Suriye'de oldu bittilerle iş çevirmeye kalkmasın. Türkiye, bu konuda kararlıdır, gerekli uyarılar yapılmıştır. Eğer bunun karşılığı görülmezse tabii ki gerekli tedbirleri almaktan zerre kadar çekinmeyeceğiz.