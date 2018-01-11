  • 11 OCAK 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.777
    EURO 4.552
  • BIST 114718.8
    ALTIN 160.504
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Uludağ'daki kurtarılma anının görüntülerini paylaşıldı

Uludağ'daki kurtarılma anının görüntülerini paylaşıldı

Genelkurmay Başkanlığı, Uludağ'da mahsur kalan 3 kişinin kurtarılma operasyonuna ilişkin görüntüleri yayınladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült

Uludağ'da mahsur kalan 3 kişinin askeri helikopterle kurtarıldıkları anlara ait görüntüler paylaşıldı. O görüntüler kurtarma operasyonunun büyüklüğünü gözler önüne serdi. 

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bursa Uludağ'da 8 Ocak'ta yürüyüş yaparken Bakacak mevkiinde mahsur kalan 3 kişilik grubun yardım talebi üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca Eskişehir 201'inci Arama Kurtarma Filo Komutanlığına bağlı bir helikopter ile arama kurtarma çalışması başlatıldığı anımsatıldı.

Vinç yardımı ile kurtarıldılar 

Genelkurmay Başkanlığı'nca paylaşılan görüntülerde, helikopterin mahsur kalan vatandaşların ateş yaktığı kayalık bölgeye doğru alçalmasının ardından kurtarma ekibinin bölgeye indiği görülüyor.

Görüntüde bölgenin helikopterin inişine uygun olmaması nedeniyle vatandaşların vinç yardımıyla tek tek helikoptere çekilmesi yer alıyor.

Kurtarılan vatandaşlar daha sonra Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne naklediliyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: Uludağ, Genelkurmay Başkanlığı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER