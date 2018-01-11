Uludağ'daki kurtarılma anının görüntülerini paylaşıldı

Uludağ'da mahsur kalan 3 kişinin askeri helikopterle kurtarıldıkları anlara ait görüntüler paylaşıldı. O görüntüler kurtarma operasyonunun büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bursa Uludağ'da 8 Ocak'ta yürüyüş yaparken Bakacak mevkiinde mahsur kalan 3 kişilik grubun yardım talebi üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca Eskişehir 201'inci Arama Kurtarma Filo Komutanlığına bağlı bir helikopter ile arama kurtarma çalışması başlatıldığı anımsatıldı.

Vinç yardımı ile kurtarıldılar

Genelkurmay Başkanlığı'nca paylaşılan görüntülerde, helikopterin mahsur kalan vatandaşların ateş yaktığı kayalık bölgeye doğru alçalmasının ardından kurtarma ekibinin bölgeye indiği görülüyor.

Görüntüde bölgenin helikopterin inişine uygun olmaması nedeniyle vatandaşların vinç yardımıyla tek tek helikoptere çekilmesi yer alıyor.

Kurtarılan vatandaşlar daha sonra Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne naklediliyor.

Kaynak: AA