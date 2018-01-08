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Uludağ'da yürüyüş yaparken mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Uludağ'da yürüyüş yaparken Bakacak mevkisinde mahsur kalan üç kişi helikopterle kurtarıldı.

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Uludağda yürüyüş yaparken mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da Oteller bölgesinden yürümeye başladıktan sonra Bakacak mevkisindeki bir şelaleden aşağı indikleri sırada mahsur kalan 3 kişilik gruba, olumsuz arazi şartları nedeniyle Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, AFAD ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri ulaşmaya çalıştı.

Mahsur kalan grubun kardan barınak yaptığı ve ısınmak için ateş yaktığı öğrenildi.

Karadan gruba ulaşmak için yoğun çaba sarf eden ekipler, olumsuz hava koşulları ve bölgenin sarp kayalık olmasının etkisiyle helikopterle de bölgeye ulaşamayınca operasyonun daha sağlıklı yürütülmesi için günün ilk ışıklarına kadar kurtarma çalışmalarına ara verdi.

Ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla beraber kurtarma çalışmalarına tekrar başladı.

Eskişehir'de bulunan Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığından gelen askeri helikopter, Derinvadi mevkisinde mahsur kalan 3 kişiyi bölgeden alarak, Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü.

Mahsur kalan kişilerin Hüseyin Karal, Cengiz Konuk ve Abdullah Taner olduğu öğrenildi.

Uludağ'da dün yürüyüşe çıkan 5 kişilik grup, Bakacak mevkisinde mahsur kalmış, profesyonel dağcı 2 kişi kendi imkanlarıyla yerleşim alanına ulaşmıştı.

Kaynak: AA 

Etiketler: Uludağ, Kayak
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