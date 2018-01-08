Uludağ'da yürüyüş yaparken mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da yürüyüş yaparken mahsur kalan 5 kişi'den 2'si kendi imkanlarıyla yerleşim alanına ulaştı, 3 kişi de helikopterle kurtarıldı.

Oteller bölgesinden yürümeye başladıktan sonra Bakacak mevkisindeki bir şelaleden aşağı indikleri sırada mahsur kalan 3 kişiyi, olumsuz arazi şartları nedeniyle Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, AFAD ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri aradı.

Mahsur kalan grubun kardan barınak yaptığı ve ısınmak için ateş yaktığı öğrenildi.

Uludağ'da yürüyüşe çıkan beş kişilik grup, Bakacak mevkisinde mahsur kalmış, profesyonel dağcı 2 kişi kendi imkanlarıyla yerleşim alanına ulaşmıştı. Mahsur kalan ve ıslandıkları için donma tehlikesi geçiren üç kişiden birinin ayağının kırıldığı belirtilmişti.

Kaynak: AA