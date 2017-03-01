  • 01 MART 2017, ÇARŞAMBA

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Uludağ'da kaybolan kişi kurtarıldı

Uludağ'da kaybolan kadın, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince kurtarıldı.

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Uludağda kaybolan kişi kurtarıldı

Kayak yapmak için Uludağ'a gelen A.B (56), Cennetkaya pistindeki Katıröldü tepesine çıktı.

Bir süre sonra yolunu kaybeden A.B, jandarma ekiplerini arayarak kaybolduğunu bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen JAK timleri, kayıp kişiyi önce kar motorları, sonra da yaya olarak aradı.

Ekipleri, telefonu çekmeyen ve konum bilgisine ulaşılamayan kişiyi, kayak izlerinden yola çıkarak 1,5 saat sonra Soğukpınar Mahallesi'ndeki 400 metrelik yamaçta sağ olarak buldu.

A.B, JAK ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi.

Etiketler: Uludağ, Kayak, katıröldü tepesi, jandarma arama kurtarma ekipleri
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