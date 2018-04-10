Uludağ'da kaybolan genç 20 saat sonra bulundu

Uludağ Kirazlıyayla bölgesinde ailesiyle pikniğe giden ve daha sonra ormanlık alanda uygulanan 22 yaşındaki Hasan Can Altan, 20 saat sonra bulundu.

Hasan Can Altan, geceyi dağda geçirdiğini, gün aydınlanınca şehre inmek üzere yürümeye başladığını anlattı. Altan, “Geceyi dere kenarında ateş yakıp ısınarak geçirdim. Sadece dereden su içebildim. Herhangi bir tehlikeyle karşılaşmadım. Gün aydınlanınca yola çıktım. İlk gördüğüm yerleşim alanında telefonla aileme haber verdim. Beni aramaya çıkan herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Ailesinin konum gönderdiği genç "40 dakikaya oradayım" dedi. En son "gelemiyorum" diye mesaj atan genç adamla telefon irtibatı da kesilmişti. Dün akşam saatlerinde dört bir koldan arama faaliyetlerine başlayan JAK,AFAD,NAK ve BAKUT ekipleri gece yarısı havanın kararmasıyla birlikte çalışmalarına ara vermişti. Kaybolan genç için yaklaşık 100 kişilik kurtarma ekibi ve sabah saatlerinde yeniden seferber olmuştu.

Aramaya iz bulucu köpek de katılmıştı.

Kaynak: İHA