  • 10 NISAN 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.078
    EURO 5.028
  • BIST 111040.03
    ALTIN 175.083
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Uludağ'da kaybolan genç 20 saat sonra bulundu

Uludağ'da kaybolan genç 20 saat sonra bulundu

Uludağ'da ormanlık alanda doğa yürüyüşü yaparken kaybolan gence bugün öğle saatlerine doğru ulaşıldı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Uludağda kaybolan genç 20 saat sonra bulundu

Uludağ Kirazlıyayla bölgesinde ailesiyle pikniğe giden ve daha sonra ormanlık alanda uygulanan 22 yaşındaki Hasan Can Altan, 20 saat sonra bulundu.

Hasan Can Altan, geceyi dağda geçirdiğini, gün aydınlanınca şehre inmek üzere yürümeye başladığını anlattı. Altan, “Geceyi dere kenarında ateş yakıp ısınarak geçirdim. Sadece dereden su içebildim. Herhangi bir tehlikeyle karşılaşmadım. Gün aydınlanınca yola çıktım. İlk gördüğüm yerleşim alanında telefonla aileme haber verdim. Beni aramaya çıkan herkese çok teşekkür ederim” dedi. 

Ailesinin konum gönderdiği genç "40 dakikaya oradayım" dedi. En son "gelemiyorum" diye mesaj atan genç adamla telefon irtibatı da kesilmişti. Dün akşam saatlerinde dört bir koldan arama faaliyetlerine başlayan  JAK,AFAD,NAK ve BAKUT ekipleri gece yarısı havanın kararmasıyla birlikte çalışmalarına ara vermişti. Kaybolan genç için yaklaşık 100 kişilik kurtarma ekibi ve sabah saatlerinde yeniden seferber olmuştu.

Aramaya iz bulucu köpek de katılmıştı.

Kaynak: İHA 

Etiketler: Uludağ, arama kurtarma çalışmaları
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER