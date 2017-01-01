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Uludağ'da kar kalınlığı 2,5 metreye yaklaştı

Türkiye'de kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 240 santimetreye ulaştı.

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Uludağda kar kalınlığı 2,5 metreye yaklaştı

Bursa Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, ''oteller bölgesi''nde son yağışların ardından kar kalınlığı 2 metre 40 santimetreyi buldu.

Sıcaklığının en düşük sıfırın altında 5, en yüksek eksi 3 derece ölçüldüğü Uludağ'da, 5 Ocak'a kadar kar yağışı beklenmiyor.

Bu arada, yılbaşı ve hafta sonu tatili dolayısıyla Uludağ'a gelen çok sayıda kayaksever pistleri doldurdu.

Kayak yapmayı tercih etmeyen çok sayıda ziyaretçinin tercihi ise kar motorlarına binmek ve kızakla kaymak oldu.

Kar motoruna binerek karın tadını çıkaran turistler pistlerde renkli görüntüler oluşturdu. AA

Etiketler: Uludağ, kar kalınlığı
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