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Uludağ'da kar kalınlığı 2 metreyi aştı

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da, kar kalınlığı 2,2 metreye ulaştı.

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Uludağda kar kalınlığı 2 metreyi aştı
Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da, kar kalınlığı 2,2 metreye ulaştı.
 
Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, "oteller bölgesi"ndeki kar kalınlığı, son yağışların ardından 2 metre 20 santimetreyi buldu.
 
Sıcaklığın, en düşük sıfırın altında 9, en yüksek sıfırın altıda 6 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da, kar yağışının yılbaşı akşamına kadar sürmesi bekleniyor.
 
Bu arada, Bursa-Uludağ karayolunda yoğun kar ve tipi nedeniyle yaklaşık 100 araç yolda mahsur kaldı.
 
Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, bölgeye 9 kar motoru ve 1 UTV aracı sevk etti. Mahsur kalan araç ve yolcuları kurtaran ekipler, vatandaşlara yiyecek ve su dağıttı.
 
Bursa-Uludağ karayolunun 10 ve17. kilometrelerinde kontrollerini artıran jandarma ekipleri, araçların zincirsiz geçişine izin vermiyor.
 
Öte yandan, Karayolları ekipleri yolun trafiğe kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
 
Etiketler: Uludağ, uludağ kar kalınlığı
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