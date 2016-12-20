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'Ülkemizin emanı altındaki bir diplomata saldırı kabul edilemez'

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, "Kimden gelirse gelsin, hangi amaçla yapılırsa yapılsın, terör bir insanlık suçudur." dedi.

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Ülkemizin emanı altındaki bir diplomata saldırı kabul edilemez

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik silahlı saldırının asla kabul edilemez olduğunu belirterek, "Kimden gelirse gelsin, hangi amaçla yapılırsa yapılsın, terör bir insanlık suçudur. Dini Mübini İslam'a göre bir insanı katleden, tüm insanlığı katletmiş gibidir." değerlendirmesinde bulundu.

Görmez, yazılı açıklamasında, "Dün akşam saatlerinde Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Sayın Andrey Karlov'a yapılan terör saldırısını nefretle telin ediyorum. Katledilen Büyükelçinin kederli ailesine en derin üzüntülerimi bildiriyor, Rus halkına başsağlığı dileklerimi sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

Saldırının asla kabul edilemez olduğunu vurgulayan Mehmet Görmez, şöyle devam etti:

"Ülkemizin emanı altında bulunan bir diplomata yapılan saldırı asla kabul edilemez. Kimden gelirse gelsin, hangi amaçla yapılırsa yapılsın, terör bir insanlık suçudur. Dini Mübini İslam'a göre bir insanı katleden, tüm insanlığı katletmiş gibidir. İnsanlığın her türlü cinnet halinden, nefret, vahşet ve şiddetten uzaklaşarak aklı selim ile hareket etmesini diliyor; ülke, millet, İslam alemi ve tüm insanlık olarak yaşadığımız bu zor günlerin yerini barış, esenlik ve huzurun almasını Cenabı Hak'tan niyaz ediyorum."AA

Etiketler: diyanet işleri başkanı görmez, suikast
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