Ülke genelinde organize suç örgütlerine 63 operasyon: 374 tutuklama

2017 yılında ve 2018'in ilk 5 ayında ülke genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) birimleri, toplumun üzerinde baskı oluşturarak insanların özgür bir şekilde yaşamasına engel olmaya çalışan organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar düzenledi.

2018'de 374 kişi tutuklandı, 968 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında 1 Ocak -23 Mayıs 2018 tarihleri arasında toplam 63 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 374 kişi tutuklandı, 968 şüpheli gözaltına alındı.

2017 yılının aynı dönemine göre operasyon sayısı yüzde 125, tutuklanan şüpheli sayısı ise yüzde 209 oranında arttı.

Yürütülen operasyonlarda ele geçirilen suç aletlerindeki artışlar da dikkat çekti. Ele geçirilen tabancalar yüzde 96, av tüfekleri yüzde 500 ve fişekler yüzde 123 oranında arttı.

‘2017 yılında 99 operasyon yapıldı’

İçişleri Bakanlığı, 2017 yılında 99 operasyon gerçekleştirildiğini ifade etti.

KOM birimleri geçen yıl, İstanbul’da 25, Ankara’da 8, Balıkesir’de 6, Mersin’de 5, Tekirdağ ve Kocaeli’de 4’er, Çorum, Gaziantep, Şanlıurfa, Antalya ve Samsun’da 3’er, Denizli, Hatay, Bursa, Kırklareli, İzmir, Eskişehir ve Afyon’da 2’şer, Kayseri, Edirne, Sakarya, Kilis, Muğla, Adana, Trabzon, Siirt, Çanakkale, Ağrı, Aydın, Konya, Kütahya, Kastamonu, Amasya, Adıyaman, Bolu ve Malatya’da 1’er olmak üzere toplam 99 operasyon gerçekleştirdi. Geçen yıl gerçekleştirilen operasyon sayısında 2016 yılına göre yüzde 168 artış yaşandı.

2017-2016 yılları arası kıyaslandığında tutuklanan şüpheli sayısında yüzde 100, ele geçirilen suç unsurlarından özellikle tabancalarda yüzde 181, el bombalarında yüzde 100 ve uzun namlulu silahlarda yüzde 650 oranındaki artış dikkat çekti.

Kaynak: DHA

