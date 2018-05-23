  • 23 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 4.635
    EURO 5.415
  • BIST 101891.68
    ALTIN 192.019
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Ülke genelinde güven huzur uygulaması yapılıyor

Ülke genelinde güven huzur uygulaması yapılıyor

81 ilde Emniyet ve jandarma teşkilatına ait 53 bin 876 personelin katılımıyla Türkiye Güven Huzur Uygulaması yapılıyor.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Ülke genelinde güven huzur uygulaması yapılıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından mevcut huzur ve güven ortamının ramazan ayında da sürdürülmesi, suç işleme amacındakilerin engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanması amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak Türkiye Güven Huzur Uygulaması başlatıldı.

Risk analizini yapabilen ve suçlu profilini tanıyan seçici personelin bulunduğu 5'er kişilik ekiplerce vatandaşların yoğun bulunduğu bulvar, cadde, alışveriş merkezleri ve çevreleri, kafe, kahvehane, park ve bahçelerde denetlemelerde bulunuluyor. Mobil tablet kullanan ekipler, kişilerin kimlik sorgulamasını yapıyor.

Uygulama kapsamında 32 bin 713 emniyet, 21 bin 163 jandarma olmak üzere 53 bin 876 personel görev yapıyor.

Ekiplerce denetimlerde, 9 bin 834 kara, 6 deniz, bir hava aracı ile 177 dedektör köpek kullanılıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Güven Huzur uygulaması, emniyet, jandarma
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER