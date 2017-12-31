  • 31 ARALIK 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.791
    EURO 4.551
  • BIST 115333.01
    ALTIN 158.811
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından yeni yıl klibi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından yeni yıl klibi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan ilgi çekici yeni yıl mesajı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca, yeni yıl için rap müziği eşliğinde klip hazırlandı.

Bakanlık, vatandaşların yeni yılını resmi Twitter hesabından yayınladığı kliple kutladı.

Rap sanatçısı Berk Emre Uzun'un seslendirdiği 47 saniyelik parçada Bakanlığın çalışmaları aktarıldı.

Şarkının sözleri şöyle:

"Siz yeter ki gidin, görün hayatı, kaçırmayın, sevdiklerinize kavuşun diye 2017'de biz uzağı yakına getirdik ve birleştirdik gönülleri.

Biz Asya'dan çıkıp, boğazdan Avrupa'ya da gider dedik, dört bir yanda büyüdük yani Çanakkale'den Iğdır'a...

Sen sevdiğine ulaşmalıydın, mesafelerin uğruna.

Topla bavullarını Bakü'den Kars'a giderken veya Konya'dan çık Eskişehir'e, yüksek hızlı trenle giderken, biz zorlu dağlarını da aştık mesafeleri kısaltıp.

Rize'de bir çay içip biz Erzurum'da buluştuk. Öyle bir havalimanı hayal et ki en büyüğünden, biz rekorlarına rekor kırdık hem de en güzelinden.

Bu ülkenin değerli vatandaşlarına en güzel ve en değerli projeler var huzuruna, devamı 2018'de.

Mutlu yıllar Türkiye."

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da klibin sonunda, "2018'de de Türkiye'yi ulaştırmaya ve eriştirmeye devam edeceğiz." mesajı verdi.

Etiketler: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, ahmet arslan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER