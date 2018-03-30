Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı "engelleri" kaldırıyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, engellilerin hayatta daha fazla yer almaları amacıyla önemli projelere imza attıklarını belirterek, gar ve istasyon binalarının engellilere uygun hale getirilmesi için platform, rampa, özel gişeler ve engelli yardım noktaları yapıldığını aktardı.

Bakan Arslan, Marmaray ve yüksek hızlı trenlerde (YHT) engellilere uygun tasarımların hayata geçirildiğini belirtti.

Projelerle engellilerin hayatı kolaylaştırılıyor

Arslan, havacılıkta "Engelsiz Havalimanı Projesi" ve denizcilikte "Engelsiz Denizler Projesi"nin yürütüldüğünü belirterek, bunların yanında engellilere çağrı merkezlerinde istihdam sağlayan "Ben de Varım Projesi"nin de hazırlandığını dile getirdi. Arslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Fiziksel engellerimize tablet bilgisayar kullanmayı sağlayan 'Üçüncü El Projesi', PTT tarafından emekli engellilere elden maaşlarının teslimi, görme engelliler için hissedilebilir yüzey uygulamaları, işaret dili bilen uzmanlara bağlanılarak e-Devlet Kapısı'yla ilgili destek alınan 'e-Devlet'te Engel Yok Projesi' ve engellilere yönelik tarifeler gibi birçok proje gerçekleştirilmiş, (engellilerin) hayatının kolaylaştırılması sağlanmıştır."

Bakan Arslan, görme engelli müşteriler için PTTmatiklerde kullanılan müşteri klavyesinin de uygun hale getirildiğine dikkati çekti.

"Bu yıl 5 bin gören göz cihazı dağıtılacak"

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) desteğiyle yürütülen "Engelliler, Yaşlılar ve Hareket Kısıtlılığı Olanlar İçin Ulaşım Hizmetlerine Erişebilirliğin Geliştirilmesi Projesi"ni başlattıklarını belirten Arslan, sosyal bir proje olarak Haberleşme Genel Müdürlüğü'nce Gören Göz Projesi'ne ilişkin çalışmaların yürütüldüğünü kaydetti.

Arslan, gören göz cihazının, görme engellilerin gitmek istedikleri yere yürüyerek veya toplu taşıma araçlarını kullanarak kolay, hızlı bir şekilde ulaşabilmeleri için körcül haritalar içeren bir navigasyon programı ve ekran okuma desteği, internet tarayıcısı, medya oynatıcısı, e-mail programı, elektronik kitap okuma ve benzeri özellikleri bulunan bir akıllı telefondan oluştuğunu belirtti.

Bakanlık olarak bugüne kadar görme engelli vatandaşlara 26 ilde 10 bin gören göz cihazı dağıttıklarını aktaran Arslan, bu yıl da 41 ilde 5 bin görme engelliye gören göz cihazlarını bedelsiz olarak dağıtacaklarını söyledi.

Arslan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belirlenecek illerde yaşayan görme engellilere cihaz dağıtımlarının gerçekleştirileceği bilgisini vererek, dağıtım yapılacak illerin ve tarihlerin Bakanlık olarak duyurulacağını ifade etti.

e-Devlet'te engeller kalkacak

Kullanıcı sayısı 37 milyona yaklaşan e-Devlet Kapısı'nda verilen hizmetlerin her geçen gün arttığını belirten Arslan, "e-Devlet ile ilgili hizmet türü bu kadar yaygınlaşıp, bütün hizmetler oradan alınabilir hale gelince bilişim okuryazarlığı olmayan veya engelli vatandaşlarımıza da ülke çapında kamu hizmetini elektronik ortamda sunmayı amaçlıyoruz" dedi.

Bakan Arslan, Bakanlıkla ilgili her alanda engellilere yönelik projeler üretmenin en çok önemsedikleri konuların başında yer almaya devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: AA