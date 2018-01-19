Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan: Dünyanın bütün postasına yön veren ülkeyiz

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, baba ocağı Kars'ın Kağızman ilçesindeki PTT Kağızman Şubesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, memlekete ve millete hizmet etmek için gecelerini gündüzlerine katarak çalıştıklarını söyledi.

"Dünyanın bütün postasına yön veren ülke halindeyiz"

Arslan, PTT'nin ülkeyi yurt dışında da çok iyi temsil ettiğini anlatarak, "192 ülkenin üye olduğu Dünya Posta Birliği'nin dönem başkanı, Türkiye. Türkiye PTT'si Dünya Posta Birliği'nin 4 yıllığına dönem başkanı. Dünyanın bütün postasına yön veren ülke halindeyiz. Dolayısıyla bu çalışarak, koşturarak oluyor, daha da önemlisi inanmakla oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

"PTT çınarı 15 yılda tekrar canlandı"

Arslan, Kağızman'a yapılan PTT şubesinin 1 milyon liradan fazla paraya mal olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"2002 yılında AK Parti iktidara geldiğinde kaderine terk edilmiş olan PTT çınarı 15 yılda tekrar canlandı, tekrar filizlendi ve yeni dallarıyla kendini aşmış bir duruma geldi. PTT, 2002 yılında 7 kuruluşa 11 hizmet veriyordu. Şimdi 396 kuruluşa 552 ayrı hizmet veriyor. 11 hizmetten 552 hizmete, 7 kuruluştan 396 kuruluşa geldik, bu müthiş bir gelişim ve değişim. PTT'de ayda 95 milyon işlem yapılıyor."

Başbakan Yıldırım Çanakkale'ye gidecek

Bu büyük projelerin yanı sıra ülkeyi yüksek hızlı trenle tanıştırdıklarını anlatan Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"1915 Çanakkale Köprüsü'nde hız kesmeden inşaata devam ediyoruz. Allah'ın izniyle iki gün sonra da Başbakanımız Binali Yıldırım ile orayı ziyaret edeceğiz, inşaatın ilerlemelerini kamuoyuna sunacağız. Onun için diyoruz ki durmayacağız, yılmayacağız, yıkılmayacağız ama yetinmeyeceğiz."

"Dünyadaki mazlumlar ve mağdurlar için de güçlü olmalıyız, güçlü yürümeliyiz"

Türkiye'nin her yerinde dünyanın gıpta ile izlediği projeleri yaptıklarını ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

"Sadece ülkemizde değil dünyanın neresine gidersek gidelim, mazlumlar ve mağdurlar özellikle Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye Cumhuriyeti'ne dua ediyor. Biz sadece 80 milyon halkımız için değil Türkiye Cumhuriyeti'nden medet uman dünyadaki mazlumlar ve mağdurlar için de güçlü olmalıyız, güçlü yürümeliyiz. Bu güçlü yürüyüşümüzü durdurmak isteyenlere kesinlikle izin vermemeliyiz."

Kaynak: AA