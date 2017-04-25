Uğur Kurt davasında karar

Uğur Kurt'un ölümüne sebep olan polis Sezgin Korkmaz'ın yargılandığı davada, karar çıktı. Korkmaz, taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan, 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Uğur Kurt, Mayıs 2014'te, Okmeydanı'nda bir cenaze törenine katılmaya hazırlanırken başına isabet eden kurşun nedeniyle hayatını kaybetmişti.
O kurşunun, polis memuru Sezgin Korkmaz'ın silahından çıktığı belirlenmişti. 3 yıl süren davada karar çıktı.
Mahkeme, Sezgin Korkmaz'a "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.
Ceza, 12 bin 100 lira adli para cezasına çevrildi.