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Ufuk'u arama çalışmalarında 7'nci gün

Hatay Hassa'da Amanos Dağları eteklerinde 7 gün önce kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ı arama çalışmaları sürüyor.

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Ufuku arama çalışmalarında 7nci gün

6 yaşındaki Ufuk Tatar, Hatay Amanos Dağları eteklerinde ailesiyle yakınlarını ziyarete gittiği sırada zihinsel engelli bir yakınıyla birlikte su doldurmaya gitmiş, bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Küçük çocuğun son görüldüğü su kaynağı ile mahalle ve Amanos Dağları eteklerinde komando, jandarma özel harekat ve AFAD ekiplerinin arama çalışmaları 7'nci gününde de devam ediyor.

50 kilometrelik alan tarandı

Eğitimli köpekler ile özel arazi arama insansız hava aracının da destek verdiği arama çalışmalarında ekipler, Tatar'ın kaybolduğu yere yaklaşık 4 kilometrelik mesafedeki Bademli Mahallesi yolu kenarında bulunan ormanlık alanda yeni kazıldığı düşünülen birbirine yakın mesafede 2 çukur tespit etti.

Çukurların bulunduğu alan ve çevresinde köpeklerle yapılan aramalardan da bir sonuç alınamadı.

Komando ekipleri mahalle yolu üzerindeki menfezler ile yol kenarlarında arama çalışmalarını sürdürürken, olayın yaşandığı günden bu yana yaklaşık 50 kilometrelik alan tarandı.

Kaynak: AA

Etiketler: ufuk tatar, hatay, arama
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