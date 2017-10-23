UETD'den Arakan'a 3 milyonluk yardım

Avrupa Türk Demokratlar Birliği (UETD), Türk Kızılayı'nın Arakanlı Müslümanlar için başlattığı "Arakan'a Can Ol" adlı yardım kampanyasına 3 milyon Türk Lirası bağış yaptı.

Yardım kampanyasına yapılan destek için Kızılay'ın Rumeli Hisarı'ndaki Başkanlık Ofisi'nde tören düzenlendi. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, sembolik yardım çekini UETD Başkanı Zafer Sırakaya’dan teslim aldı.

Kınık burada yaptığı açıklamada, insanların ıstırabını dindirmek ve kanayan yaraları sarmak için UETD ile el birliği yaptıklarını söyledi.

UETD'in insani bir duruş sergilediğini belirten Kınık, "Arakan'da süregelen insani krizde yaraların sarılmasına destek vermek adına UETD, Kızılay'a 3 milyon liralık insani yardım katkısı yaptı. Bu yardımlarla özellikle 25 Ağustos sürecinden sonra Arakan'ı terk etmek zorunda kalan 600 bini aşkın insana ve daha öncekilerle birlikte sayıları bir milyonu bulan Arakanlı Müslüman’a bu yardımlar transfer edilecek." dedi.

Yapılan yardımları ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırmaya çalışacaklarını ifade eden Kınık, "Gerek Bangladeş gerekse Myanmar tarafındaki Kızılay ekiplerimiz, çok yoğun bir şekilde oradaki emin ellerle beraber çalışarak insanların acısını dindirmeye gayret ediyor." diye konuştu.

Kınık, Kızılay'ın başlatmış olduğu kampanyaya destek veren UETD üyeleri ve bağışta bulunan Avrupa ülkelerindeki herkese teşekkür etti.

UETD Başkanı Sırakaya ise Türkiye'nin, dünyanın vicdanı noktasında hareket ettiği bir süreçte başlatılmış bir kampanyaya 'karınca kararınca' destekte bulunmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Arakanlı Müslümanların yaşadığı acıları Kızılay ekipleriyle birlikte yerinde gördüklerini, dolayısıyla yaşananlara kayıtsız kalınamayacak manzaralara tanık olduklarını aktaran Sırakaya, şöyle konuştu:

"Biz alma noktasında değil, verme noktasında olan bir medeniyetin mensuplarıyız. Bugün Kokpazar'da bir milyona yakın Arakanlı Müslüman mülteci konumunda yaşıyor. Bu insanların büyük bölümü kadınlardan ve çocuklardan oluşuyor. Bu zulme dur demek için ilk koşan Türkiye oldu. Türkiye'nin göstermiş olduğu bu hassasiyette Avrupalı Türkler olarak biz de üzerimize düşeni yapmaya çalıştık."

Arakanlı Müslümanlar için Avrupa'da başlattıkları kampanyaya herkesin imkanları ölçüsünde destek verdiğini ama özellikle çocukların bayram harçlıkları ve kumbaralarındaki bozukluklarla katkı vermelerinin kendilerini çok duygulandırdığını anlatan Sırakaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Avrupalı Türk toplumu hayır konusunda birbiriyle yarıştı. Gelecek adına bu bizi ziyadesiyle umutlandırdı. 3 milyonluk katkı öyle zannediyorum Avrupalı bir sivil toplum kuruluşundan Kızılay'a yapılmış en yüksek bağıştır. Bu bağışa vesile olan Kızılay başta olmak üzere katkıda bulunan Avrupa Türk Demokratlar Birliği’nin her ferdine teşekkürlerimi sunuyorum."

Kaynak: AA