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Üçüz kardeşlere davullu zurnalı askere uğurlama gecesi

Muğla'da, vatani görevini yapacak üçüzler için jandarma ekipleri tarafından asker eğlencesi düzenlendi.