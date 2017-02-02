Üçüz kardeşlere davullu zurnalı askere uğurlama gecesi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde üçüz kardeşler Hasan, Hüseyin ve Mustafa Girgin için İl Jandarma Alay Komutanlığı desteğiyle askere uğurlama gecesi düzenlendi. Davullar ve zurnalarla düzenlenen gece normal düğünleri aratmadı.
Muğla'da, vatani görevini yapacak üçüzler için jandarma ekipleri tarafından asker eğlencesi düzenlendi.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde üçüz kardeşler Hasan, Hüseyin ve Mustafa Girgin için İl Jandarma Alay Komutanlığı desteğiyle askere uğurlama gecesi düzenlendi. Davullar ve zurnalarla düzenlenen gece normal düğünleri aratmadı.