Ucuz et projesine Yozgat'tan destek

Yozgat'ta 11 şubesi bulunan Gimat, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Ucuz Et Projesi"ne destek amacıyla et fiyatlarında indirim yaptı.

Firmanın yönetim kurulu başkanı Zafer Özışık, düzenlediği basın toplantısında, Yozgat'ta et fiyatlarının büyük şehirlere göre düşük olduğunu, buna rağmen ucuz et projesini desteklediklerini söyledi.

Bu kapsamda, satışa sundukları etlerin fiyatlarında indirime gittiklerini belirten Özışık, "İthal et fiyatlarının altında satış yapmaya başladık. Kıymalık etin kilogramını 28,90 kuruşa, kuşbaşı etin kilogramını da 30,90 kuruşa satıyoruz." dedi.

Özışık, reyonlarında kesinlikle dondurulmuş ya da şoklanmış et bulunmadığını, ürünlerinin tamamının yerli ve İslami usullerle kesilmiş hayvanlardan elde edildiğini bildirdi.

Kaynak: AA