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Buradasınız : » » Uçuşlara 'olumsuz hava' engeli

Uçuşlara 'olumsuz hava' engeli

Yurt genelinde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, 8-9 Ocak'taki uçuşların yüzde 15 oranında azaltılacağı bildirildi.

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Uçuşlara olumsuz hava engeli

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'den (HEAŞ) yapılan açıklamada, Meteorolojik ve Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısı yapıldığı belirtildi.

Yurt genelindeki olumsuz meteorolojik şartların sürdüğüne işaret edilen açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında 08.01.2017 ve 09.01.2017 tarihinde yüzde 15 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet sitelerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

HEAŞ, dün de olumsuz hava şartları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bugün ve yarın planlanan uçuşların yüzde 20 ila 25 oranında azaltılacağını açıklamıştı. AA

Etiketler: sabiha gökçen havalimanı
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