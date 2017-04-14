  • 14 NISAN 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.691
    EURO 3.923
  • BIST 89878.1
    ALTIN 152.776
Buradasınız : » » Uçuş güvenliğine yeni çözüm 'dronesavar'

Uçuş güvenliğine yeni çözüm 'dronesavar'

Atatürk Havalimanı çevresinde uçuş güvenliğini tehlikeye sokan insansız hava araçlarını engellemek amacıyla "dronesavar" alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Uçuş güvenliğine yeni çözüm dronesavar

Alınan bilgiye göre, insansız hava araçlarının izinsiz uçurulmasının engellenmesi için Atatürk Havalimanı yetkilileri çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Bu kapsamda Atatürk Havalimanı Jandarma Koruma Bölük Komutanlığına "dronesavar" alındı.

Önümüzdeki günlerde test aşamasına geçilmesi beklenen "dronesavar" ile havalimanı çevresinde uçuş güvenliğini tehdit eden insansız hava araçlarına müdahale edilmesi amaçlanıyor.

Elektromanyetik müdahale

Söz konusu "dronesavar" sisteminin kullanılmasıyla elektromanyetik saldırıya maruz kalan insansız hava araçları komuta kontrol ile bağlantıyı kaybederek, etkisiz hale getiriliyor.

Etiketler: Atatürk Havalimanı, dronesavaruçuş güvenliği
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER