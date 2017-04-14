Uçuş güvenliğine yeni çözüm 'dronesavar'

Alınan bilgiye göre, insansız hava araçlarının izinsiz uçurulmasının engellenmesi için Atatürk Havalimanı yetkilileri çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Bu kapsamda Atatürk Havalimanı Jandarma Koruma Bölük Komutanlığına "dronesavar" alındı.

Önümüzdeki günlerde test aşamasına geçilmesi beklenen "dronesavar" ile havalimanı çevresinde uçuş güvenliğini tehdit eden insansız hava araçlarına müdahale edilmesi amaçlanıyor.

Elektromanyetik müdahale

Söz konusu "dronesavar" sisteminin kullanılmasıyla elektromanyetik saldırıya maruz kalan insansız hava araçları komuta kontrol ile bağlantıyı kaybederek, etkisiz hale getiriliyor.