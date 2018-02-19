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Uçurumun kenarında asılı kalan otomobili vatandaşlar tuttu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yoldan çıkarak 20 metre yükseklikte askıda kalan otomobili vatandaşlar tuttu.

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Uçurumun kenarında asılı kalan otomobili vatandaşlar tuttu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde sahil kenarında, yoldan çıkarak 20 metre yükseklikte askıda kalan otomobili düşmemesi için vatandaşlar tuttu.

Alınan bilgiye göre, Alaplı-Akçakoca yolu 1 tünel mevkisinde 67 LS 378 plakalı otomobil, sürücüsünün manevra yapmak isterken yoldan çıkması sonucu sahil kenarında yaklaşık 20 metrelik yükseklikte asılı kaldı.

Otomobilden inen sürücünün çevreden yardım istemesi üzerine gelen 4 kişi, aracı düşmemesi için yaklaşık 20 dakika kapılarından tuttu.

Daha sonra haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, otomobili halat yardımıyla bulunduğu yerden çekti.  

Kaynak: AA

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